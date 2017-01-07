Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети

Депутат Верховной рады Сергей Пашинский предлагал по телефону Геннадию Корбану захватить власть
На странице в Facebook бывшего замглавы администрации президента Украины Андря Портнова появилась запись телефонного разговора, в котором депутат Верховной рады Сергей Пашинский обсуждает захват власти в стране с лидером партии «УКРОП» Геннадием Корбаном.
Как пишет Life.ru, диалог состоялся осенью 2014 года, когда последний занимал руководящую должность в Днепропетровской обладминистрации.
Пашинский назвал себя «другом президента» и предложил захватить власть и «руководить этой страной, чтоб она процветала», а его собеседник попросил не обсуждать такие вопросы по телефону.
«Мы захватим власть для президента», — говорит депутат, обещая расстрелы приближённым Порошенко.
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