Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети

Депутат Верховной рады Сергей Пашинский предлагал по телефону Геннадию Корбану захватить власть

На странице в Facebook бывшего замглавы администрации президента Украины Андря Портнова появилась запись телефонного разговора, в котором депутат Верховной рады Сергей Пашинский обсуждает захват власти в стране с лидером партии «УКРОП» Геннадием Корбаном.

Как пишет Life.ru, диалог состоялся осенью 2014 года, когда последний занимал руководящую должность в Днепропетровской обладминистрации.

Пашинский назвал себя «другом президента» и предложил захватить власть и «руководить этой страной, чтоб она процветала», а его собеседник попросил не обсуждать такие вопросы по телефону.

«Мы захватим власть для президента», — говорит депутат, обещая расстрелы приближённым Порошенко.