Тиллерсон назвал условия, при которых США признают Крым российским

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 10:45

Тиллерсон назвал условия, при которых США признают Крым российским

Тиллерсон назвал условия, при которых США признают Крым российским

По словам кандидата в госсекретари США, это возможно лишь при существовании соглашения, которое удовлетворит народ Украины

Администрация Соединенных Штатов не собирается признавать вхождение Крыма в состав Российской Федерации, если только с этим не согласится украинский народ. Об этом в среду, 11 января, заявил кандидат на пост американского госсекретаря Рекс Тиллерсон, пишет «Интерфакс».

«Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это, если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ», – цитирует агентство его ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате. Тиллерсон подчеркнул, что без этого администрация Штатов никогда не признает воссоединение Крыма с РФ.

Кроме этого, Тиллерсон утвердительно ответил на прямой вопрос о том, считает ли он «незаконной оккупацией» Крыма и его «аннексией» воссоединение полуострова с Российской Федерацией, добавляет ТАСС.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 10:45
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