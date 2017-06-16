Тиллерсон: союзники США по всему миру просят наладить отношения с Россией

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 15:45

Тиллерсон: союзники США по всему миру просят наладить отношения с Россией

Тиллерсон: союзники США по всему миру просят наладить отношения с Россией

Партнеры США считают, что ухудшение отношений Вашингтона и Москвы ухудшит их ситуацию

Союзники и партнеры США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке попросили Вашингтон улучшить отношения с Москвой. Такое заявление сделал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии [говорят]: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены», — произнес Тиллерсон во время выступления на слушаниях в сенате, отметив, что союзники Штатов уверены, что ухудшение отношений между США и РФ «ухудшит их ситуацию».

Госсекретарь отметил, что это является американским подходом.

Агентство напоминает, что ранее Тиллерсон, комментируя возможность введения новых антироссийских санкций, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой. При этом он признал, что отношения двух стран находятся на «самом низком уровне» и продолжают становиться хуже.

«Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — заявил тогда госсекретарь.

По его словам, США предпринимают попытки сотрудничать с Россией по Сирии. При этом Тиллерсон отметил, что данные попытки «прогрессируют в позитивном ключе», отметив, что о результатах говорить преждевременно.

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Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 15:45
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