Time включил Дональда Трампа в список самых влиятельных людей в сети

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 23:45

Time включил Дональда Трампа в список самых влиятельных людей в сети

Time включил Дональда Трампа в список самых влиятельных людей в сети

Также в этот список попала сирийская девочка Бану Алабед

Журнал Time признал президента США Дональда Трампа одним из самых влиятельных людей в интернете, сообщает РБК.

Главу государства сравнили с писателем О. Генри, так как президент часто публикует ироничные высказывания на страницах соцсетей. В издании отмечают, что некоторые его едкие сообщения теперь вредят ему как президенту. Между тем он остается самым читаемым политиком в соцсетях.

Также в этот список вошел Алексей Навальный. Издание считает, что своими роликами, опубликованными на YouTube,  он смог прорвать «блокаду Кремля». Кроме этого, автор статьи утверждает, что тем самым он «вдохновил массовые антикоррупционные протесты». 

Также в список влиятельных людей мира вошла сирийская девочка Бану Алабед. Именно она писала сообщения в социальных сетях из осажденного правительственной армией восточного Алеппо. 

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Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 23:45
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