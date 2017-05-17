Тимошенко считает политизированным дело о госизмене Януковича

Лишение Януковича права на защиту означает «его реабилитацию в европейских судебных инстанциях», отметила Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что дело о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича политизировано и в нем нарушены «все процедуры», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Тимошенко считает, что работа действующей власти страны, «по сути, стоит путь для оправдания Януковича», поскольку «там нет ничего, что происходит правильно». «Это дело политизировали и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным», — приводит ее слова агентство.

Политик полагает, что никто не имеет права оценивать и политизировать процесс до тех пор, пока не будет вынесен приговор. Она отметила, что нарушено все, в том числе процедуры, воспринимающиеся Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. «Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — подчеркнула Тимошенко.

Агентство пишет, что генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября минувшего года на судебном заседании по делу бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс-президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в госизмене.

Печерский районный суд Киева 20 января текущего года разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, ранее обвинение допустило огромное количество нарушений, кроме того, было оказано давление на суд. Одним из данных нарушений Сердюк назвал то, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в сегодняшнем заседании.

4 мая в Оболонском районном суде Киева прошло первое подготовительное заседание по обвинению Януковича в государственной измене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия экс-президента Украины в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание должно состояться в грядущий четверг, 18 мая.

РИА Новости отмечает, что ранее Интерпол убрал Януковича из списка разыскиваемых лиц. Киев собирается обжаловать это решение.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новые власти намерены привлечь к ответственности Януковича и бывших чиновников. Многим экс-руководителям страны из-за угрозы политического преследования пришлось уехать за границу.