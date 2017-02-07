Тимошенко заявила, что Трамп пообещал полную поддержку Украине

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 17:45

Тимошенко заявила, что Трамп пообещал полную поддержку Украине

Тимошенко заявила, что Трамп пообещал полную поддержку Украине

Ранее в интервью президент США сказал, что не знает, что происходит на востоке Украины

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент США Дональд Трамп пообещал полную поддержку Украине. Кроме того, по словам Тимошенко, глава Америки знает, что происходит в этой стране. Об этом пишет «Российская газета».

«Я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», – сказала она.

Как сообщается, в понедельник, 6 февраля, лидер фракции «Батькивщина» попросила ввести военное положение в Донбассе. Она считает, что нужно прекращать «это хамство с торговлей с оккупированными территориями».

Между тем в своем интервью президент Америки Дональд Трамп  пояснил, что не в курсе того, что происходит на востоке Украины. Он сказал, что будет разбираться в реальной ситуации.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 17:45
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