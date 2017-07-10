ТОП-20 кандидатов: СМИ сообщили о списке вероятных преемников Тулеева
Приоритетным сменщиком губернатора по-прежнему считают мэра Нижнего Тагила Сергея Носова
Кремль сформировал список из 20 кандидатов, которых в той или иной степени рассматривают в качестве потенциальных претендентов на попадание в кресло губернатора Кемеровской области вместо Амана Тулеева, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Приоритетной фигурой в данном случае все также называется мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Один из собеседников издания утверждает, что пост главы Кузбасса на него «примеряют» с конца 2016 года. Однако решение относительно его «переброски» в Кемеровскую область еще не принято окончательно.
Кроме того, в качестве возможных сменщиков руководителя Кемеровской области также рассматриваются первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев и депутат Госдумы от региона Дмитрий Исламов.
Согласно версии СМИ, Москва скорее отдает приоритет Носову, однако сам губернатор Кузбасса хотел бы видеть во главе региона кого-то из местных политиков. В этом случае неким приоритетом называется имя Исламова.
Напомним, ранее специалисты из Германии провели Аману Тулееву операцию на позвоночнике. На реабилитацию он вернулся в Кемерово, однако затем по инициативе главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой был переведен в Москву.
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