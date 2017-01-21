Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare
В пресс-службе американского президента уже заявили о необходимости «облегчения бремени» реформы здравоохранения
Американский президент Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare, пишет ТАСС.
Подписание проходило в Овальном кабинете при участии журналистов и телекамер. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указ главы государства направлен на «облегчение бремени» Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, проведенной предшественником республиканца Бараком Обамой.
В тексте документа сказано, что Трамп указал федеральным ведомствам гарантировать «эффективное выполнение» этого закона, принимая при этом все соответсвующие нормам действия для того, чтобы «минимизировать экономическое и регуляционное бремя» Obamacare. Республиканец считает, что это позволит властям США «создать более свободный и открытый рынок медстрахования».
Агентство напоминает, что разработанная предыдущим президентом инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения государственных субсидий. Отмена реформы здравоохранения была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он со своими однопартийцами заявляет, что Obamacare привела к возникновению монополий страховых компаний в ряде штатов. Также страховка перестает быть доступной по цене.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявлял, что в первые дни своего президентства Трамп подпишет ряд президентских указов. Целью республиканца является «добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех», отметил вице-президент.
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