Трамп допустил вмешательство России в выборы 2016 года

По мнению Трампа, вмешаться могла не только Россия, но и любая другая страна

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действительно вмешивалась в выборы главы государства Америки, но также это сделать могла и любая другая страна. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.

«Думаю, это была Россия, но, может, и другие люди в других странах. Никто точно не знает», — сказал глава американского государства.

Также Трамп добавил, что тогда Барак Обама не принял никаких мер, потому что был уверен в победе Хиллари Клинтон.

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