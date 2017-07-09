Трамп допустил вмешательство России в выборы 2016 года

По мнению Трампа, вмешаться могла не только Россия, но и любая другая страна
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действительно вмешивалась в выборы главы государства Америки, но также это сделать могла и любая другая страна. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.
«Думаю, это была Россия, но, может, и другие люди в других странах. Никто точно не знает», — сказал глава американского государства.
Также Трамп добавил, что тогда Барак Обама не принял никаких мер, потому что был уверен в победе Хиллари Клинтон.
Материалы по теме
Читайте также
- Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 0 26.Июн
- Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР 0 04.Фев
- Мизулина предложила ввести пожизненное наказание за растление малолетних 0 25.Янв
- Александр Романенко возглавил «Единую Россию» в Алтайском крае 0 25.Дек
- МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией 0 14.Июн
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
-
Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий