Трамп хочет переименовать CNN в «мошеннические» новости
Также Трамп написал, что поборол эти новости на выборах в 2016 году
Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что подумывает о переименовании американского телеканала CNN из «фейковых новостей» в «мошеннические новости». Об этом пишет РИА «Новости».
«Фейковые и мошеннические СМИ усиленно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен пользоваться соцсетями — но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!» — отметил глава американского государства.
После этого лидер Америки разместил еще один твит, в котором написал, что хочет переименовать «фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».
Ранее ИА «Амител» писало, что американская газета New York Post выпустила материал, посвященный твитам президента США Дональда Трампа. Любопытно, что в материале всего три слова: «Остановись. Просто остановись». Материал был опубликован в пятницу, 30 июня.
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