Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 09:45

Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Во время телефонного разговора лидеры стран обсудили предстоящий визит главы Украины в Вашингтон

Украинский лидер Петр Порошенко поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. По данным пресс-службы главы Украины, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем уделили особое внимание. Трамп и Порошенко выразили «глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки», сказано в заявлении. Оба президента отметили необходимость установления режима полного прекращения огня.

В пресс-службе отмечают, что Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей между странами. Кроме этого, стороны обсудили предстоящий визит украинского президента в Вашингтон.

В распространенном документе прошедший телефонный разговор называется конструктивным. В ходе переговоров Порошенко обсудил с Трампом ряд вопросов, «в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией», — цитирует агентство заявление.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп пообещал работать с Украиной и Россией, а также другими вовлеченными сторонами, «чтобы помочь им восстановить мир на границе».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии