Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе
Во время телефонного разговора лидеры стран обсудили предстоящий визит главы Украины в Вашингтон
Украинский лидер Петр Порошенко поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. По данным пресс-службы главы Украины, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе, пишет ТАСС.
Подчеркивается, что урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем уделили особое внимание. Трамп и Порошенко выразили «глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки», сказано в заявлении. Оба президента отметили необходимость установления режима полного прекращения огня.
В пресс-службе отмечают, что Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей между странами. Кроме этого, стороны обсудили предстоящий визит украинского президента в Вашингтон.
В распространенном документе прошедший телефонный разговор называется конструктивным. В ходе переговоров Порошенко обсудил с Трампом ряд вопросов, «в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией», — цитирует агентство заявление.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп пообещал работать с Украиной и Россией, а также другими вовлеченными сторонами, «чтобы помочь им восстановить мир на границе».
Читайте также
- Похолодало: Госдеп высылает из США 35 российских дипломатов 0
- Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0
- Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке 0
- Лавров сообщил об усилении попыток США завербовать российских дипломатов 0
- Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий