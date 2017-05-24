Трамп: Либерман является основным кандидатом на пост директора ФБР

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 05:45

Трамп: Либерман является основным кандидатом на пост директора ФБР

Трамп: Либерман является основным кандидатом на пост директора ФБР

Трамп намерен объявить имя нового директора ФБР до того, как отправится в свое первое зарубежное турне

Президент США Дональд Трамп намерен объявить имя нового директора ФБР до того, как в пятницу отправится в свое первое зарубежное турне. Об этом пишет РИА Новости.

Также издание пишет, что глава американского государства утвердительно ответил на вопрос, входит ли Джон Либерман в число основных претендентов на этот пост.

«Мы очень близки (к выбору) директора ФБР», — сказал президент США. На этой неделе прошла встреча Трампа  с 75-летним Либерманом и еще тремя кандидатами на этот пост.

Напомним, об увольнении директора ФБР стало известно на прошлой неделе. Трамп заявил, что Джеймс Коми не исполняет свои обязанности. 

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