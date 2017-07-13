Трамп назвал «грандиозной» встречу с российским президентом Путиным

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 15:46

Трамп назвал «грандиозной» встречу с российским президентом Путиным

Трамп назвал "грандиозной" встречу с российским президентом Путиным

Это заявление Трамп сделал перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, как «грандиозную». Об Этом пишет «ТАСС».

Такое заявление глава Америки сделал перед тем, как провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Вчера у меня была грандиозная встреча с президентом Путиным», — заявил американский президент.

Напомним, Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на саммите в Гамбурге в пятницу, 7 июля. Их встреча длилась больше двух часов. Политики успели обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.

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