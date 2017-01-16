Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 13:45

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Республиканец заявил, что лишь пять членов НАТО тратят на оборону положенные суммы

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что у НАТО есть проблемы, а также что Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Соответствующие слова он произнес в интервью газетам Bild и Times, пишет ТАСС.

Республиканец, который займет должность главы государства 20 января, отметил, что давно говорил о наличии у НАТО проблем. Трамп добавил, что организация устарела, так как «была спроектирована много лет назад». Еще одна проблема, по его мнению, заключается в том, что «страны не платят больше то, что должны платить». При этом Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства, отметил Трамп, посчитав это несправедливостью по отношению к Америке.

Сейчас лишь пять стран – членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны, посетовал также избранный президент.

Среди них он назвал Великобританию и подчеркнул, что пять – это немного из 22. Тем не менее республиканец добавил, что НАТО очень важна для него, «независимо от этого».

РИА Новости напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть обязательства Штатов в рамках альянса, если остальные члены блока не повысят расходы на оборону до 2% своего ВВП, как было решено ранее.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 13:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии