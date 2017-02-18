Трамп назвал ряд известных американских СМИ врагами народа

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 16:46

Трамп назвал ряд известных американских СМИ врагами народа

Трамп назвал ряд известных американских СМИ врагами народа

Речь идет о телекомпаниях NBC, ABC, CBS, CNN и газете The New York Times

Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 17 февраля, назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами народа, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «СМИ фейковых новостей» являются не его врагом, а врагом всего американского народа.

Агентство добавляет, что в четверг, 16 февраля, Трамп во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, снова упрекнул средства массовой информации в тиражировании ложных новостей, указав на незаконность утечек данных.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 16:46
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