Трамп назвал ряд известных американских СМИ врагами народа

Речь идет о телекомпаниях NBC, ABC, CBS, CNN и газете The New York Times
Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 17 февраля, назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами народа, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что «СМИ фейковых новостей» являются не его врагом, а врагом всего американского народа.
Агентство добавляет, что в четверг, 16 февраля, Трамп во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, снова упрекнул средства массовой информации в тиражировании ложных новостей, указав на незаконность утечек данных.
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