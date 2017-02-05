Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 16:45

Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным

Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным

Американский президент заявил, что «лучше поладить с РФ, чем не поладить»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят», — цитирует агентство телеканал, который анонсировал на своем сайте выход в ближайшие дни интервью республиканца.

Глава Соединенных Штатов считает, что «будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим». Также он хотел бы, чтобы РФ помогла США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) и исламским терроризмом по всему миру. «Поладим ли мы? Понятия не имею», — заключил республиканец.

 На вопрос о случаях жестокости с участием Путина Трамп ответил: «На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?»

Его интервью выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

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Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2017 16:45
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