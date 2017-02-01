Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 21:45

Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ

Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ

Американского лидера за январь российская пресса упомянула более 202 тысяч раз

Американский президент Дональд Трамп стал лидером в топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе за январь. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей » (СКАН), которая принадлежит «Интерфаксу».

Политическая и финансово-экономическая пресса ссылалась на республиканца свыше 202 тысяч раз. Владимир Путин, который разместился на второй позиции в рейтинге, получил более 147 тысяч ссылок. На третьем месте по частоте упоминаний в прессе России — экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, а на четвертом — соперница 45-го американского лидера по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

В десятке самых интересовавших СМИ персон в первом месяце текущего года также оказались председатель правительства России Дмитрий Медведев, украинский глава Петр Порошенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, экс-президент Украины Виктор Янукович и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Подчеркивается, что система анализирует центральные и региональные СМИ, данные информационных агентств, отраслевых изданий, телеканалов и радиостанций, а также интернет-изданий. Всего в базе данных системы «Интерфакса» свыше 23,1 тысячи наименований источников. Каждый день в базу СКАН поступает более 240 тысяч публикаций.

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Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 21:45
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