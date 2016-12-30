Трамп обвинил Обаму в создании трудностей при передаче власти

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 00:45

Трамп обвинил Обаму в создании трудностей при передаче власти

Трамп обвинил Обаму в создании трудностей при передаче власти

Республиканец также подчеркнул, что нельзя терпеть то, что к Израилю относятся с неуважением и пренебрежением

Избранный американский президент Дональд Трамп, который вступает в должность 20 января, недоволен шагами уходящего главы государства Барака Обамы по передаче властных полномочий. Последние действия нынешней администрации привели, среди прочего, к потере добрых отношений с Израилем, написал в среду, 28 декабря, республиканец в своем аккаунте в Twitter.

«Делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы – прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти – нет», – цитирует ТАСС республиканца.

Трамп добавил, что нельзя продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Миллиардер напомнил, что раньше государство было большим другом Соединенных Штатов, однако сейчас все изменилось. «Началом конца» республиканец назвал «ужасную» сделку с Ираном, а теперь резолюция СБ ООН. «Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!» – добавил избранный американский президент.

Напомним, ранее Совбез ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 челнов СБ, а американская делегация воздержалась при голосовании. При этом она оставила без внимания просьбу Иерусалима заблокировать текст.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию Штатов не допустить принятия резолюции и наложить на него вето, напоминает агентство. По словам республиканца, мир между израильтянами и палестинцами может быть достигнут лишь с помощью прямых переговоров сторон. Резолюция, которую приняли, по мнению Трампа, ставит Иерусалим в плохую позицию на переговорах.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 00:45
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