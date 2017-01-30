Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 13:45

Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Сенаторы подвергли критике его указ об ограничении иммиграции

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм выразили свою обеспокоенность президенту США Дональду Трампу из-за ужесточения миграционной политики. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

На это глава американского государства предложил политикам заняться другими проблемами.

«Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно – увы, они слабо разбираются в вопросах иммиграции», – отметил Трамп.

По мнению президента, эти политики должны заняться вопросами борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация), вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую войну.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 13:45
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