Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Сенаторы подвергли критике его указ об ограничении иммиграции
Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм выразили свою обеспокоенность президенту США Дональду Трампу из-за ужесточения миграционной политики. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
На это глава американского государства предложил политикам заняться другими проблемами.
«Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно – увы, они слабо разбираются в вопросах иммиграции», – отметил Трамп.
По мнению президента, эти политики должны заняться вопросами борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация), вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую войну.
Читайте также
- Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время 0 14.Янв
- Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства 0 12.Янв
- Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка 0 10.Янв
- США потребовали от Южной Кореи арестовать и выдать брата Пан Ги Муна 0 22.Янв
- Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры 0 14.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий