Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции

В Белом доме подчеркнули, что президент лишь уточнил действия ограничений
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы ослабил санкции, введенные против России, сообщает РИА Новости.
В Белом доме подчеркнули, что лишь уточнили действия ограничений. В ведомстве это назвали «обычной практикой». Ранее стало известно об изменении санкционного режима против ФСБ, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.
В документе, который опубликовали на сайте Минфина, говорится, что сейчас можно «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий».
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