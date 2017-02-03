Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 15:45

Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции

Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции

В Белом доме подчеркнули, что президент лишь уточнил действия ограничений

Президент США Дональд Трамп  опроверг информацию о том, что он якобы ослабил санкции, введенные против России, сообщает РИА Новости.

В Белом доме подчеркнули, что лишь уточнили действия ограничений. В ведомстве это назвали  «обычной практикой». Ранее стало известно об изменении санкционного режима против ФСБ, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.

В документе, который опубликовали на сайте Минфина, говорится, что сейчас можно «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». 

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 15:45
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