Трамп опроверг создание рабочей группы РФ и США по кибербезопасности

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 09:45

Трамп опроверг создание рабочей группы РФ и США по кибербезопасности

Трамп опроверг создание рабочей группы РФ и США по кибербезопасности

При этом глава Белого дома отметил эффективность соглашения о зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Американский лидер Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече на «полях» G20 в Гамбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт президента США.

Трамп отметил, что факт обсуждения с Путиным группы по кибербезопасности не значит, что глава Белого дома считает, что это может произойти. «Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — цитирует агентство запись Трампа.

Отмечается, что под прекращением огня президент Штатов имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о котором объявили в увязке со встречей лидеров двух стран в немецком Гамбурге.

Других комментариев по данному поводу Трамп не оставил. Он не объяснил, стоит ли его высказывания рассматривать как фактический отказ от достигнутой договоренности с Путиным. При этом еще утром в воскресенье, 9 июля, глава Соединенных Штатов затрагивал эту же тему, не ставя под сомнение собственные договоренности.

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Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 09:45
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