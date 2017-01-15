Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации

Трамп впервые в качестве президента отправится в Рейкьявик
Избранный президента США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Встреча может состояться в столице Исландии Рейкьявике. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
Отметим, что эта поезда будет первой для Трампа в качестве президента. Как пишет издание, Путин намерен согласиться на встречу со своим американским коллегой.
Напомним, именно в Исландии около 30 лет назад прошла встреча между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Тогда это был первый шаг для прекращения холодной войны.
Читайте также
- Депутат Верховной Рады верит, что Украина проведет парад на Красной площади 0 13.Янв
- Шойгу выделил 70 квартир для новых артистов ансамбля Александрова 0 28.Дек
- Президент Путин не удостоил Порошенко новогодним поздравлением 0 31.Дек
- Щукин не выйдет из ЛДПР после назначения в правительство Алтайского края 0 28.Дек
- Глава администрации района в Алтайском крае отделался штрафом за взятку 0 27.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий