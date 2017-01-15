Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации

Трамп впервые в качестве президента отправится в Рейкьявик

Избранный президента США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Встреча может состояться в столице Исландии Рейкьявике. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Отметим, что эта поезда будет первой для Трампа в качестве президента. Как пишет издание, Путин намерен согласиться на встречу со своим американским коллегой.

Напомним, именно в Исландии около 30 лет назад прошла встреча между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Тогда это был первый шаг для прекращения холодной войны.