Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 09:45

Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации

Трамп планирует встретиться с Путиным в Исландии после инаугурации

Трамп впервые в качестве президента отправится в Рейкьявик

Избранный президента США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Встреча может состояться в столице Исландии Рейкьявике. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Отметим, что эта поезда будет первой для Трампа в качестве президента. Как пишет издание, Путин намерен согласиться на встречу со своим американским коллегой.

Напомним, именно в Исландии около 30 лет назад прошла встреча между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Тогда это был первый шаг для прекращения холодной войны. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии