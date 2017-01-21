Трамп подписал первые президентские указы
Президент завизировал ряд официальных назначений, и провозглашающий Национальнй день патриотизма документ
Американский президент Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, формирующие его администрацию, пишет «Интерфакс».
Ставя подпись в окружении семьи, вице-президента Майка Пенса с супругой и других республиканец шутил и комментировал происходящее, добавляет агентство.
СМИ Соединенных Штатов пишут, что президент подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, который предоставляет право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. Также он подписал документы, формирующие кабмин, и указ, который провозглашает Национальный день патриотизма.
РИА Новости добавляет, что после подписания каждого документа республиканец дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе внукам.
Напомним, 20 января в 12:00 по вашингтонскому времени в США официально начался первый срок полномочий Дональда Трампа.
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