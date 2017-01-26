Трамп пообещал отправить «федералов» на борьбу с чикагской мафией

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45

Трамп пообещал отправить «федералов» на борьбу с чикагской мафией

Трамп пообещал отправить "федералов" на борьбу с чикагской мафией

Отмечается, что после смены руководства полиции в Чикаго резко выросло число убийств

Американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на власти Чикаго, где резко выросло число убийств. Глава государства собирается «послать федералов», чтобы навести порядок в городе, пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter президента.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!» — цитирует агентство сообщение лидера страны.

Отмечается, что в Чикаго резко выросло число убийств, после того как произошла смена руководства полиции на фоне массовых протестов против насилия белых полицейских в отношении афроамериканцев. Сторонники полицейской реформы утверждают, что новые правила, которые ограничивают применение силы полицейскими, нужны для защиты расовых меньшинств от произвола. По мнению критиков, меры властей города деморализовали полицию и привели к ухудшению качества жизни афроамериканцев, составляющих большинство жертв среди насильственных преступлений.

Трамп во время инаугурационной речи на минувшей неделе назвал ситуацию с преступностью в Штатах «резней» и пообещал положить ей конец.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45
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