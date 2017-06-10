Трамп попросил госсекретаря Тиллерсона наладить отношения с Россией

Такое заявление Тиллерсон сделал во время визита в Новую Зеландию
Госсекретарь Рекс Тиллерсон во время своего визита в Новую Зеландию заявил, что ранее получил ясную команду от президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Об этом пишет РБК.
«Президент ясно дал мне понять: не дай тому, что случилось здесь [в США], помешать той работе, которую ты должен сделать в этих отношениях [с Россией], и президент ясно дал понять <…>, что мы можем добиться прогресса», — отметил госсекретарь.
Кроме этого, американский чиновник подчеркнул, что он не имеет отношения к данному вопросу, имея в виду информацию о возможных связях окружения Трампа с Москвой.
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