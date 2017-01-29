Трамп поручил главе Пентагона найти новых союзников для борьбы с ИГ

На пересмотр «плана разгрома» ИГ республиканец дал Комитету начальников штабов американских ВС 30 дней

Американский президент Дональд Трамп предписал своему кабинету найти новых зарубежных партнеров для того, чтобы активизировать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный накануне пресс-службой Белого дома текст нового меморандума, подписанного главой США.

Республиканец распорядился, чтобы администрация Штатов немедленно приступила к разработке «нового плана» по разгрому ИГ. «Предварительный проект» плана американский министр обороны Джеймс Мэттис, в соответствии с решением президента, должен представить «в течение 30 дней». В новом документе, который Мэттис будет готовить при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы «новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ» и очерчена политика, которая нацелена на укрепление партнеров по антиигиловской коалиции и связанными с ИГ группировками.

Новый план, согласно распоряжению президента США, должен содержать «всеобъемлющую стратегию» и рекомендации по изменению правил ведения ВС США боевых действий против террористов — с прицелом на ослабление норм, если они жестче требований международного права.

Также Трамп поручил американскому правительству усовершенствовать работу механизмов пресечения финансовой подпитки «Исламского государства», в том числе незаконной торговли нефтью и предметами старины.

Кроме этого, администрации предписано наращивать усилия в борьбе с пропагандой ИГ, прежде всего в сети.

Ответственность за исполнение поручений лежит на шефе Пентагона, госсекретаре Соединенных Штатов, министрах финансов и национальной безопасности, директоре национальной разведки, председателе Комитета начальников штабов ВС и помощниках президента по нацбезопасности и вопросам борьбы с терроризмом.