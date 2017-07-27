Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 09:45

Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США

Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США

Президент на церемонии предрек Америке победу в случае военного конфликта

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 22 июля, принял участие в церемонии спуска на воду нового авианосца ВМС США Gerald Ford. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Церемония прошла на Восточном побережье в американском Норфолке (штат Виргиния).

При введении в строй корабля Трамп благословил судно и всех, кто будет на нем служить, говорится в релизе Белого дома.

Кроме этого, политик заявил, что «Америке нет равных в мире, в случае военного конфликта она победит всегда», добавила «Российская газета», ссылаясь на канал ABCNews.

USS Gerald R. Ford — серия американских многоцелевых атомных авианосцев, которые строят с 2009 года. Суда были созданы как улучшенная версия авианосцев Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными расходами.

Головной корабль заложен 14 ноября 2009 года. Всего планируется создать 10 кораблей.

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Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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