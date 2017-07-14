Трамп: пришло время конструктивно сотрудничать с Россией

Переговоры двух лидеров о прекращении огня в Сирии спасут жизни, отметил республиканец

Американский лидер Дональд Трамп рассказал в своем twitter-аккаунте о переговорах с коллегой из России Владимиром Путиным. По словам республиканца, теперь пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с РФ, передает Life.

Глава Белого дома отметил, что два раза настойчиво спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы. «Он категорически отрицает это. Своё мнение я уже давал», — цитирует издание слова Трампа.

Также республиканец отметил, что провел переговоры с российским коллегой о прекращении огня в Сирии, что «спасет жизни».

«Теперь пришло время продвигаться вперёд в конструктивном сотрудничестве с Россией!» — заключил глава Соединенных Штатов.

Напомним, что на переговорах на «полях» саммита G20 Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства России в выборы в Америке не выявлены.