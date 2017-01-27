Трамп признался, что выполнить все обещания ему мешает оппозиция

По словам Трампа, он намерен сдержать столько обещаний, сколько сможет

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит столько предвыборных обещаний, сколько сможет. При этом он отметил, что есть оппозиция, которая мешает выполнить все задуманное, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

«Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь сделать это, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая делает это невозможным», – сказал он.

По словам президента, он уже начал выполнять некоторые свои обещания. Также он пообещал не давать в обиду тех, с кем прежнее правительство обращалось плохо.

Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января.