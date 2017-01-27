Трамп признался, что выполнить все обещания ему мешает оппозиция

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46

Трамп признался, что выполнить все обещания ему мешает оппозиция

Трамп признался, что выполнить все обещания ему мешает оппозиция

По словам Трампа, он намерен сдержать столько обещаний, сколько сможет

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит столько предвыборных обещаний, сколько сможет. При этом он отметил, что есть оппозиция, которая мешает выполнить все задуманное, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

«Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь сделать это, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая делает это невозможным», – сказал он.

По словам президента, он уже начал выполнять некоторые свои обещания. Также он пообещал не давать в обиду тех, с кем прежнее правительство обращалось плохо.

Напомним, Дональд Трамп официально  вступил в должность 20 января.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии