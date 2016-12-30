Трамп прокомментировал намерения США ввести новые антироссийские санкции

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 00:45

Трамп прокомментировал намерения США ввести новые антироссийские санкции

Трамп прокомментировал намерения США ввести новые антироссийские санкции

Трамп отметил, что не знает о комментариях республиканца Линдси Грэм, который заявил, что РФ надо ждать новых санкций

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что американцам «следует заняться своими жизнями» в ответ на призывы ввести новые антироссийские санкции из-за якобы причастности Москвы к кибератакам во время президентских выборов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — цитирует агентство ответ республиканца на вопрос журналистов, нужно ли Штатам вводить санкции против РФ.

Трамп также отметил, что не знает о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил, что России нужно ждать санкций из-за якобы оказанного влияния на выборы американского президента и кибератак.

Республиканец отметил, что у страны есть скорость и много чего другого, однако он не уверен, «что есть та безопасность, которая необходима». Также Трамп пообещал поговорить по данному поводу с сенаторами «через какое-то время».

Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников из администрации сообщили, что действующий президент Барак Обама намерен в четверг, 29 декабря, объявить о новых санкциях против РФ из-за якобы причастности Москвы к кибератакам.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 00:45
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