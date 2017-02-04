Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля

Также на этих выходных Трамп намерен связаться с премьер-министром Италии Джентилони и с генеральным секретарем НАТО Столтеном
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 февраля, намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом пишет «ТАСС».
Кроме этого, глава Америки намерен связаться по телефону в эти выходные с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.
Пока неизвестно на какие темы будут говорить политики. Скорее всего, речь пойдет о о поздравительных звонках.
Напомним, ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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