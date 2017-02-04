Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 19:45

Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля

Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля

Также на этих выходных Трамп намерен связаться с премьер-министром Италии Джентилони и с генеральным секретарем НАТО Столтеном

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 февраля, намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом пишет «ТАСС».

Кроме этого, глава Америки намерен связаться по телефону в эти выходные с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем. 

Пока неизвестно на какие темы будут говорить политики. Скорее всего, речь пойдет о о поздравительных звонках.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии