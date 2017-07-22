Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его «тайной» встрече с Путиным

Также президент США обвинил СМИ в том, что они становятся более «нечестными»

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ из-за освещения его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Белого дома.

Он назвал «отвратительной» историю «лживых СМИ о «секретном ужине» с российским лидером. Трамп подчеркнул, что всех лидеров стран «Группы двадцати» и их супругов пригласила немецкий канцлер. «Пресса знала об этом», — добавил он.

Кроме этого, президент США обвинил средства массовой информации в том, что они становятся все более и более нечестными. «Даже устроенный для лидеров стран «Большой двадцатки» ужин они сделали зловещим!» — приводит издание его слова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американский и российский президенты во время саммита в Гамбурге встретились дважды, причем об одной встрече ранее не сообщалось. По данным изданий, Трамп и Путин еще раз разговаривали в течение часа на ужине 7 июля.