Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его «тайной» встрече с Путиным

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 21:45

Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его «тайной» встрече с Путиным

Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его "тайной" встрече с Путиным

Также президент США обвинил СМИ в том, что они становятся более «нечестными»

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ из-за освещения его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Белого дома.

Он назвал «отвратительной» историю «лживых СМИ о «секретном ужине» с российским лидером. Трамп подчеркнул, что всех лидеров стран «Группы двадцати» и их супругов пригласила немецкий канцлер. «Пресса знала об этом», — добавил он.

Кроме этого, президент США обвинил средства массовой информации в том, что они становятся все более и более нечестными. «Даже устроенный для лидеров стран «Большой двадцатки» ужин они сделали зловещим!» — приводит издание его слова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американский и российский президенты во время саммита в Гамбурге встретились дважды, причем об одной встрече ранее не сообщалось. По данным изданий, Трамп и Путин еще раз разговаривали в течение часа на ужине 7 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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