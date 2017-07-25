Трамп раскрыл содержание «тайной» беседы с Путиным на саммите G20

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45

Трамп раскрыл содержание «тайной» беседы с Путиным на саммите G20

Трамп раскрыл содержание "тайной" беседы с Путиным на саммите G20

По словам американского президента, они затронули проблему усыновления

Американский лидер Дональд Трамп во время неформальной беседы за обедом с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге поприветствовали друг друга, а затем поговорили о проблеме усыновления. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на интервью республиканца газете The New York Times.

Глава Белого дома отметил, что на ужине его жена Мелания сидела недалеко от Путина на другом конце стола. Трамп подошел поздороваться с супругой, а заодно поприветствовал и российского президента.

Республиканец добавил, что разговор длился недолго, около «минут 15», а его темой были «разные вещи». «На самом деле очень интересно. Мы говорили об усыновлении», — рассказал президент Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что вопрос об усыновлении обсуждался в июне прошлого года на встрече Дональда Трампа-младшего с российскими гостями.

Издание напоминает, что с 2013 года действует «закон Димы Яковлева«, который запрещает усыновление американцами детей из РФ. Данный документ — ответ на американский «акт Магнитского».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели, кроме основной беседы, еще одну «тайную встречу». По данным изданий, главы двух государств говорили во время ужина в течение часа.

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45
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  • Ирина

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    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

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