Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 17:45

Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили

Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили

По словам Трампа, нет смысла не иметь отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в интервью телеканалу CBN.

Как пишет «РБК», президент Америки отметил, что у него есть разногласия с Владимиром Путиным. Но есть ряд вопросов, где они могут договориться.

«Путин хочет лучшего для России, а я выступаю в интересах США. В вопросе урегулирования сирийского конфликта мы можем договориться о перемирии, и есть еще много вопросов, где мы можем добиться положительного результата»,- отметил Трамп.

Также глава Америки подчеркнул, что у него был очень долгий разговор с Путиным, которому удивились все.

«Я думаю, что мы неплохо поладили. Кто-то скажет: «Нет, им не следовало ладить». Но кто эти люди? Россия и США – две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений», — отметил президент Трамп.

Напомним, встреча двух президентов прошла на прошлой неделе в Гамбурге на полях саммита G20.
 

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Автор: Александр Июль 17, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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