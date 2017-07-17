Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили
По словам Трампа, нет смысла не иметь отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в интервью телеканалу CBN.
Как пишет «РБК», президент Америки отметил, что у него есть разногласия с Владимиром Путиным. Но есть ряд вопросов, где они могут договориться.
«Путин хочет лучшего для России, а я выступаю в интересах США. В вопросе урегулирования сирийского конфликта мы можем договориться о перемирии, и есть еще много вопросов, где мы можем добиться положительного результата»,- отметил Трамп.
Также глава Америки подчеркнул, что у него был очень долгий разговор с Путиным, которому удивились все.
«Я думаю, что мы неплохо поладили. Кто-то скажет: «Нет, им не следовало ладить». Но кто эти люди? Россия и США – две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений», — отметил президент Трамп.
Напомним, встреча двух президентов прошла на прошлой неделе в Гамбурге на полях саммита G20.
Читайте также
- Предварительное голосование «Единой России» началось в Барнауле 0
- Россия не будет участвовать во встрече коалиции по борьбе с ИГ в США 0
- Президент Украины заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией 0
- Трамп назвал «животным» Асада и обвинил Россию в проблемах Сирии 0
- Путин не считает Америку врагом 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий