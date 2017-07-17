Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили

По словам Трампа, нет смысла не иметь отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в интервью телеканалу CBN.

Как пишет «РБК», президент Америки отметил, что у него есть разногласия с Владимиром Путиным. Но есть ряд вопросов, где они могут договориться.

«Путин хочет лучшего для России, а я выступаю в интересах США. В вопросе урегулирования сирийского конфликта мы можем договориться о перемирии, и есть еще много вопросов, где мы можем добиться положительного результата»,- отметил Трамп.

Также глава Америки подчеркнул, что у него был очень долгий разговор с Путиным, которому удивились все.

«Я думаю, что мы неплохо поладили. Кто-то скажет: «Нет, им не следовало ладить». Но кто эти люди? Россия и США – две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений», — отметил президент Трамп.

Напомним, встреча двух президентов прошла на прошлой неделе в Гамбурге на полях саммита G20.

