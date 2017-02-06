Трамп рассказал о не покидающем его ощущении сюрреалистичности

В интервью американскому телеканалу президент США рассказал, что чувствовал на следующий день после инаугурации

Дональд Трамп признался, что не может избавиться от впечатления сюрреалистичности происходящего с ним с момента инаугурации. При этом президент все время повторяет себе, что должен преодолеть это ощущение и полностью отдаться работе, которой накопилось очень много. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью 70-летнего республиканца телеканалу Fox News.

«Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации – ред.) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно», – цитирует агентство Трампа.

По его словам, впечатление сюрреалистичности в определенном смысле оставляют вещи вроде президентского самолета. «Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать», – подчеркнул республиканец.

Ранее в интервью журналистам газеты New York Times Трамп признал, что после переезда из нью-йоркского небоскреба Trump Tower в Белый дом его образ жизни сильно не изменился. Больше всего из новой обстановки миллиардеру понравились телефоны. Он назвал их «самыми прекрасными телефонами», которыми когда-либо пользовался в жизни. Также он отметил, что это «самая безопасная система в мире», выразив уверенность, что разговоры по этим аппаратам невозможно прослушать.

Кроме этого, американский лидер сообщил, что просыпается еще до 6 утра, смотрит ТВ и читает утренние газеты. После 9:00 он проводит встречи, а вечером также уделяет время просмотру телевизора.

Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне. За минуту до этого в соответствии с традицией присягу принес вице-президент Майкл Пенс.