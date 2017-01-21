Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео

Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 19:46

Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео

Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео

Супруги исполнили танец под песню Фрэнка Синатры «My Way»

Американский президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после инаугурации исполнили свой первый танец в качестве хозяев Белого дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

«Мы это сделали, мы сделали это», — обратился Трамп к присутствующим гостям, отметив, что изначально республиканцу говорили, что у него нет шансов. «Но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день», — цитирует издание нового президента США.

Также он поблагодарил всех сторонников за поддержку и высказал особую признательность своей супруге. Трамп пообещал гостям, что «многое случится в течение следующих нескольких недель», и добавил: «Вы будете очень счастливы».

Издание отмечает, что Мелания была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой первой леди.

Президентская чета станцевала медленный танец под песню Фрэнка Синатры «Мой путь» (My Way). К ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой, а также дети из обеих семей.

ТАСС отмечает, что всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из которых проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, который посвящен ВС страны, состоится в Национальном строительном музее.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 19:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии