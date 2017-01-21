Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео

Супруги исполнили танец под песню Фрэнка Синатры «My Way»

Американский президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после инаугурации исполнили свой первый танец в качестве хозяев Белого дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

«Мы это сделали, мы сделали это», — обратился Трамп к присутствующим гостям, отметив, что изначально республиканцу говорили, что у него нет шансов. «Но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день», — цитирует издание нового президента США.

Также он поблагодарил всех сторонников за поддержку и высказал особую признательность своей супруге. Трамп пообещал гостям, что «многое случится в течение следующих нескольких недель», и добавил: «Вы будете очень счастливы».

Издание отмечает, что Мелания была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой первой леди.

Президентская чета станцевала медленный танец под песню Фрэнка Синатры «Мой путь» (My Way). К ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой, а также дети из обеих семей.

ТАСС отмечает, что всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из которых проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, который посвящен ВС страны, состоится в Национальном строительном музее.