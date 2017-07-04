Трамп: Украина попросила США поставить «миллионы тонн угля»

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 21:45

Трамп: Украина попросила США поставить «миллионы тонн угля»

Трамп: Украина попросила США поставить "миллионы тонн угля"

Ранее Порошенко сообщил, что обсудил с Трампом сотрудничество между государствами в сфере энергетики

Украинский лидер Петр Порошенко во время визита к американскому коллеге Дональду Трампу запросил у США помощь в размере одного миллиона тонн угля. Об этом пишет Life со ссылкой на слова республиканца во время выступления в Минэнергетики Штатов.

«Украина уже довела до нашего сведения, что она нуждается в миллионах тонн угля прямо немедленно», — цитирует издание слова президента Америки.

«Известия» пишут, что ранее сообщалось, что республиканец в скором времени может объявить о поставках угля на Украину, однако он лишь обнародовал запрос.

До этого Порошенко сообщил СМИ, что обсудил с Трампом сотрудничество между странами в сфере энергетики. По словам главы Украины, речь шла о закупке Киевом двух миллионов тонн угля в штате Пенсильвания, а также сжиженного природного газа в Луизиане.

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Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 21:45
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