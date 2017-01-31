Трамп уволил министра юстиции США за бойкот указа о миграции

Своей должности лишилась Салли Йейтс
Президент США Дональд Трамп из-за неисполнения указа о мигрантах уволил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс. Об этом пишет «Российская газета».
Как сообщает издание, генеральный прокурор призвала юристов не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа. По словам Йейтс, ее не убедили, что этот указ имеет законную силу.
Теперь должность генерального прокурора до утверждения нового будет занимать Дана Боенте.
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