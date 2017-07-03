Трамп во время переговоров отвлекся на улыбку ирландской журналистки

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 03:45

Трамп во время переговоров отвлекся на улыбку ирландской журналистки

Трамп во время переговоров отвлекся на улыбку ирландской журналистки

Президент Дональд Трамп отметил, что у журналистки из Ирландии «очень милая улыбка»

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался и подозвал журналистку ирландской телерадиокомпании. Об этом пишет РИА «Новости».

Девушка на своей странице в Twitter  сама опубликовала эту видеозапись. Сотрудница телерадиокомпании считает, что этот момент был «странным».

«У нас очень много вашей ирландской прессы, наблюдающей за этим (разговором)… А откуда вы? Давайте, подойдите сюда, подойдите. Откуда вы? У нас здесь столько красивых (представителей) ирландской прессы…. Катрина Пэрри — у нее очень милая улыбка, поэтому готов поспорить, что вы хорошо с ней обращаетесь», — сказал глава американского государства.
 

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 03:45
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