Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России

Трамп встретится, чтобы получить последнюю информацию по данной ситуации
Избранный президент США Дональд Трамп решил встретиться с разведчиками после сообщений о хакерских атаках, которые приписывает Америка России, пишет ТАСС.
По словам Трампа, встречу он проведет в рамках интереса «страны и великого народа». На встрече он намерен получить последнюю информацию по этому поводу.
Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, стало известно, что 35 российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Они должны уехать из Америки в течение трех дней. По данным CNN, Москва уже ответила на эти действия Америки.
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