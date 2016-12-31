Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 04:45

Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России

Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России

Трамп встретится, чтобы получить последнюю информацию по данной ситуации

Избранный президент США Дональд Трамп решил встретиться с разведчиками после сообщений о хакерских атаках, которые приписывает Америка России, пишет ТАСС.

По словам Трампа, встречу он проведет в рамках интереса «страны и великого народа». На встрече он намерен получить последнюю информацию по этому поводу.

Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, стало известно, что 35 российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Они должны уехать из Америки в течение трех дней. По данным CNN, Москва уже ответила на эти действия Америки.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 04:45
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