Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России

Трамп встретится, чтобы получить последнюю информацию по данной ситуации

Избранный президент США Дональд Трамп решил встретиться с разведчиками после сообщений о хакерских атаках, которые приписывает Америка России, пишет ТАСС.

По словам Трампа, встречу он проведет в рамках интереса «страны и великого народа». На встрече он намерен получить последнюю информацию по этому поводу.

Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, стало известно, что 35 российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Они должны уехать из Америки в течение трех дней. По данным CNN, Москва уже ответила на эти действия Америки.