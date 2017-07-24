Трамп выдвинул послом США в РФ мормона и миллиардера Джона Хантсмана

Ранее действующий посол США в РФ Джон Теффт говорил, что на этом посту его может сменить Хантсман

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта (США), «обители мормонов», Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Белого дома, распространенное пресс-службой.

В конце мая действующий посол Штатов в Москве Джон Теффт, чей срок полномочий истекает осенью 2017 года, сообщил, что его может сменить Хантсман.

Отмечается, что 57-летний Хантсман владеет китайским языком, воспитывает семерых детей, в прошлом году Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов. Агентство пишет, что в 1992 году в 32-летнем возрасте он возглавил дипмиссию Штатов в Сингапуре, став самым молодым послом США за последнюю сотню лет. Политик возглавлял Юту с 2005 по 2009 год. Во время его губернаторского срока штат Юта стал одним из трех лучших по условиям ведения бизнеса, а бюджет штата вырос с 16,7 миллиона долларов до 22,8 миллиона долларов.

В 2009 году экс-президент США Барак Обама назначил Хантсмана на пост посла Штатов в Китае. Данную должность политик занимал до 2011 года.