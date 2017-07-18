Трамп заявил, что был очень жестким в общении с Путиным
Также президент Америки не понимает, почему Владимир Путин должен поддерживать его
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения с главой российского государства Владимиром Путиным был очень жесток. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на «Рейтер».
«Я был очень жестким в общении с Путиным», — подчеркнул американский лидер.
Также Дональд Трамп отметил, что делает то, что не нравится российскому президенту.
«Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование — по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?», — спросил Трамп.
Ранее ИА «Амител» сообщало, что в интервью Дональд Трамп отметил, что между ним и Путиным есть разногласия. Тем не менее, он сказал, что поладил с Путиным.
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