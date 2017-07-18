Трамп заявил, что был очень жестким в общении с Путиным

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46

Трамп заявил, что был очень жестким в общении с Путиным

Трамп заявил, что был очень жестким в общении с Путиным

Также президент Америки не понимает, почему Владимир Путин должен поддерживать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения с главой российского государства Владимиром Путиным был очень жесток. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на «Рейтер».

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — подчеркнул американский лидер.

Также Дональд Трамп отметил, что делает то, что не нравится российскому президенту.

«Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование — по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?», — спросил Трамп.

Ранее ИА «Амител» сообщало, что в интервью Дональд Трамп отметил, что между ним и Путиным есть разногласия. Тем не менее, он сказал, что поладил с Путиным.

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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