Трамп заявил, что был очень жестким в общении с Путиным

Также президент Америки не понимает, почему Владимир Путин должен поддерживать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения с главой российского государства Владимиром Путиным был очень жесток. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на «Рейтер».

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — подчеркнул американский лидер.

Также Дональд Трамп отметил, что делает то, что не нравится российскому президенту.

«Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование — по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?», — спросил Трамп.

Ранее ИА «Амител» сообщало, что в интервью Дональд Трамп отметил, что между ним и Путиным есть разногласия. Тем не менее, он сказал, что поладил с Путиным.