Трамп заявил, что КНДР не смогут построить ракету, которая достигнет США

Александр
Автор: Александр Январь 3, 2017 09:45

Трамп заявил, что КНДР не смогут построить ракету, которая достигнет США

Трамп заявил, что КНДР не смогут построить ракету, которая достигнет США

Ким Чен Ын ранее заявил, что создаваемая межконтинентальная баллистическая ракета уже в последней стадии разработки

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не сможет завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая сейчас, по словам Пхеньяна, находится в последней стадии разработки. Соответствующее сообщение в понедельник, 2 января, появилось на странице республиканца в Twitter, пишет ТАСС.

«Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США», — написал Трамп, добавив, что «этого не произойдет».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что создаваемая в стране МБР находится на финальной стадии разработки, а также ,что «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику». Кроме этого, он подтвердил приверженность руководства страны курсу «на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания». В своей речи Ким Чен Ын также назвал страну «ядерной державой Востока».

Агентство напоминает, что в марте прошлого года по его распоряжению корейские специалисты провели испытание для оценки термостойкости наконечника боеголовки МБР. Отмечается, что тест показал, что созданные в КНДР на основе отечественных технологий термостойкие материалы «надежно гарантируют возвращение боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты с орбиты в плотные слои атмосферы» и ее выход на цель. Лидер страны остался доволен испытаниями и отметил, что Пхеньян разработал «технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет».

Резолюции Совбеза ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты, однако Пхеньян не признает эти документы на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Александр
Автор: Александр Январь 3, 2017 09:45
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