Трамп заявил, что «кнопки перезагрузки» в отношениях с Россией нет

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 10:45

Трамп заявил, что «кнопки перезагрузки» в отношениях с Россией нет

Трамп заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с Россией нет

По словам избранного президента США, все страны будут уважать Америку намного больше, чем при предыдущих администрациях

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что «кнопки перезагрузки» в отношениях с РФ нет: они либо наладятся, либо нет. Об этом сообщает  ТАСС.

«Кнопки перезагрузки (в отношениях с РФ – ред.) нет, либо мы поладим, либо нет», – цитирует республиканца агентство. При этом Трамп выразил надежду, что страны поладят, однако не исключил противоположного варианта. В то же время он подчеркнул, что «Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях».

Упоминая хакерские атаки, Трамп отметил, что Штаты «выработают какие-то подходы к этой проблеме». Он добавил, что дело «не только в России, есть еще и Китай». В качестве примера он привел то, что Китай, предположительно, взломал 22 миллиона аккаунтов. Проблемой Трамп назвал отсутствие защиты от данного вторжения.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что предпринятая его соперницей в ходе борьбы за пост президента США Хиллари Клинтон попытка перезагрузить отношения между Америкой и Россией потерпела крах. Трамп подчеркивал, что из-за допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы ошибок связи между двумя странами лишь ухудшились.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 10:45
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