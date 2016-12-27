Трамп заявил, что не позволил бы Обаме выиграть на президентских выборах

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46

Трамп заявил, что не позволил бы Обаме выиграть на президентских выборах

Трамп заявил, что не позволил бы Обаме выиграть на президентских выборах

Республиканец также назвал самые болезненные проблемы американского общества, которые, по его мнению, не может решить Обама

Избранный американский президент Дональд Трамп не сомневается, что победил бы действующего главу государства Барака Обаму в случае, если бы последний участвовал в текущем году, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что так республиканец ответил на высказывание уходящего главы страны, который уверен, что остался бы на третий срок, если бы это позволяло законодательство Соединенных Штатов. 

«Президент Обама сказал, что считает, что победил бы меня. Он должен был это сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО! Безработица, ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), реформа здравоохранения», – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. Перечисленные проблемы американского общества, по его мнению, являются самыми болезненными, а Обама не способен их решить.

Агентство отмечает, что ранее Обама в интервью с Дэвидом Аксельродом для телеканала CNN заявил, что смог бы мобилизовать большинство населения для своей победы на президентских выборах, если бы участвовал в них в текущем году. Обама полагает, что в пользу этого свидетельствуют результаты его коллеги по партии Хиллари Клинтон, за которую отдали голоса большинство граждан Штатов, хотя она и не получила преимущества в палате выборщиков из-за ошибок своей избирательной кампании. Также он отметил, что его уверенность в победе основывается на беседах с людьми по всей стране.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 23:46
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