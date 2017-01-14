Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

Кремль должен доказать свою пользу в борьбе с терроризмом, считает Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: «по крайней мере в течение некоторого времени». Об этом пишет «ТАСС».
По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.
«Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — сказал избранный президент.
Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.
Читайте также
- Борис Трофимов рассказал об отказе возглавлять алтайскую «Единую Россию» 0 27.Дек
- Всех семерых кандидатов допустили к отбору на пост главы Каменского района 0 13.Янв
- Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США 0 07.Янв
- Президент Путин не удостоил Порошенко новогодним поздравлением 0 31.Дек
- Кадыров о Сталине: «Будь он вечно проклят!» 0 11.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий