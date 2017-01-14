Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 19:45

Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

Кремль должен доказать свою пользу в борьбе с терроризмом, считает Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: «по крайней мере в течение некоторого времени». Об этом пишет «ТАСС».

По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.

 «Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — сказал избранный президент.

Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 19:45
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