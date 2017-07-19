Трамп заявил, что отменит санкции против России, если получит что-то взамен

Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным в Гамбурге говорил о санкциях
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать санкции с России и никогда не думал об этом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.
«Прямо сейчас у нас очень серьезные санкции против России. Я не хотел и даже не думал о том, чтобы снять их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их снимать», — отметил президент.
Кроме этого, Трамп рассказал, что они в Гамбурге обсуждали с Путиным санкции находящиеся на рассмотрении в Конгрессе.
«Я бы никогда не отменил бы санкции, пока не будет сделано что-нибудь, что нас устраивает в Сирии и на Украине. Я заключал большие сделки. Это то, что я делаю. Почему я должен отменять санкции, не получая ничего взамен?» — подчеркнул глава американского государства.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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