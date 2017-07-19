Трамп заявил, что отменит санкции против России, если получит что-то взамен

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 11:45

Трамп заявил, что отменит санкции против России, если получит что-то взамен

Трамп заявил, что отменит санкции против России, если получит что-то взамен

Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным в Гамбурге говорил о санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать санкции с России и никогда не думал об этом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

«Прямо сейчас у нас очень серьезные санкции против России. Я не хотел и даже не думал о том, чтобы снять их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их снимать», — отметил президент.

Кроме этого, Трамп рассказал, что они в Гамбурге обсуждали с Путиным санкции находящиеся на рассмотрении в Конгрессе.

«Я бы никогда не отменил бы санкции, пока не будет сделано что-нибудь, что нас устраивает в Сирии и на Украине. Я заключал большие сделки. Это то, что я делаю. Почему я должен отменять санкции, не получая ничего взамен?» — подчеркнул глава американского государства.

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Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 11:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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