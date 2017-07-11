Трамп заявил, что ожидает позитивного результата от встречи с Путиным

Путин ответил взаимностью

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает позитивного результата от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.

«Мы ожидаем, что в наших отношениях произойдет много положительного», — сказал Трамп.

По его словам, «это будет позитив как для России и США», так и для других «причастных».

«Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — заметил Путин.

Уже на заседании G20 Путин сказал Трампу, что в условиях экономических санкций говорить о свободе мировой торговли нельзя. Якобы Трамп часто говорит о справедливости в международной торговле, тогда как сам, по сути, реализует финансовые ограничения по отношению к России.

Ранее стало известно, что в Гамбурге началась встреча Путина и Трампа.