Трамп заявил, что ожидает позитивного результата от встречи с Путиным

Путин ответил взаимностью
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает позитивного результата от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.
«Мы ожидаем, что в наших отношениях произойдет много положительного», — сказал Трамп.
По его словам, «это будет позитив как для России и США», так и для других «причастных».
«Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — заметил Путин.
Уже на заседании G20 Путин сказал Трампу, что в условиях экономических санкций говорить о свободе мировой торговли нельзя. Якобы Трамп часто говорит о справедливости в международной торговле, тогда как сам, по сути, реализует финансовые ограничения по отношению к России.
Ранее стало известно, что в Гамбурге началась встреча Путина и Трампа.
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