Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в нужное время

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 11:45

Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в нужное время

Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в нужное время

По мнению главы Америки, сейчас не нужное время для визита Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, хотел ли он пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом. Об этом пишет «Коммерсант».

«Я не думаю, что сейчас нужное время для этого, но мой ответ — да, пригласил бы»,— отметил американский лидер.

Также Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что хочет спросить у Владимира Путина при следующей встрече.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?»,— отметил он.

Ранее президент США сказал, что не хочет отменять санкции против России. Он отменит их только в том случае, если получит какую-то выгоду от России.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии