Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в нужное время

По мнению главы Америки, сейчас не нужное время для визита Путина в Белый дом
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, хотел ли он пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом. Об этом пишет «Коммерсант».
«Я не думаю, что сейчас нужное время для этого, но мой ответ — да, пригласил бы»,— отметил американский лидер.
Также Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что хочет спросить у Владимира Путина при следующей встрече.
«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?»,— отметил он.
Ранее президент США сказал, что не хочет отменять санкции против России. Он отменит их только в том случае, если получит какую-то выгоду от России.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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