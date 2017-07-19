Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в нужное время

По мнению главы Америки, сейчас не нужное время для визита Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, хотел ли он пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом. Об этом пишет «Коммерсант».

«Я не думаю, что сейчас нужное время для этого, но мой ответ — да, пригласил бы»,— отметил американский лидер.

Также Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что хочет спросить у Владимира Путина при следующей встрече.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?»,— отметил он.

Ранее президент США сказал, что не хочет отменять санкции против России. Он отменит их только в том случае, если получит какую-то выгоду от России.