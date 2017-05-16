Трамп заявил, что Россия «посмеивается в кулак», наблюдая за расколом в США

США рвут сами себя из-за стремления Демпартии оправдаться за поражение на выборах, заявил американский президент

Россия смеется про себя, наблюдая за расколом в США из-за попыток партии демократов оправдать свое поражение на минувших выборах. Такое сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах», — цитирует агентство его сообщение.

Напомним, многие демократы обвиняют Москву в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс в минувшем году. Россия данные заявления решительно опровергает.

Life отмечает, что ранее в интервью американскому каналу NBC Трамп заявил, что и сам заинтересован в проведении расследования, которое установит, имело ли место влияние Кремля на исход выборов. При этом глава государства вновь подчеркнул, что его с Москвой не связывает ничего.